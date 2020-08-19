وزير الأوقاف: عودة صلاة الجمعة أولى بشائر مبادرة "الأمل حياة"

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عودة صلاة الجمعة أولى بشائر مبادرة الأمل حياة وأنه عند إطلاق وزارة الأوقاف للمبادرة، فقد كانت تهدف لبث روح الأمل، ومواجهة جماعات الإحباط والتيئيس، بنظرة متفائلة إلى الكون مفعمة بروح الحياة، وانطلاقا من أن رسالة الأديان الحقيقية هي عمارة الدنيا بالدِّين، وليس تخريبها باسم الدين، مع يقيننا أن الأمل الحقيقي هو المبني على العمل لا الكسل وعلى التوكل لا التواكل.

وأضاف أن الدين الحقيقي قائم على التبشير لا التنفيير، والتيسير لا التعسير، وعلى الأمل والرجاء وعدم القنوط من رحمة الله، لا على اليأس أو الإياس من روح الله، فنفس المؤمن لا تجزع، لأن أمله في الله كبير، وثقته فيه غير محدودة، وإيمانه به وبقضائه وقدره ورضاه بهما خير باعث له على الطمأنينة والرضا.