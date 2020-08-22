موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي بالدوري المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، في مباراة القمة التي تجمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

تنطلق مباراة الزمالك مع الأهلي، في تمام التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

تقام مباراة الزمالك والأهلي على استاد القاهرة، ويمكنك مشاهدة المباراة فور انطلاقها، عبر قناة "أون تايم سبورت".

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يدخل الأهلي مباراة القمة وهو على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

نتائج الفريقين في الجولة الماضية

حقق المارد الأحمر فوزًا ساحقًا على نظيره أسوان، بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجي، فيما تعادل الزمالك مع نادي مصر سلبيًا خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري.

غيابات الزمالك والأهلي

ويغيب محمود عبد المنعم كهربا، صانع الألعاب بسبب الإيقاف، ويغيب محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات بسبب الإصابة، فضلًا عن رحيل الثلاثي حسام عاشور ورمضان صبحي وشريف إكرامي.

فيما يفقد الزمالك صاحب الأرض جهود شيكابالا وإمام عاشور وعبدالله جمعة بسبب الإيقاف، ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز ثنائي خط الوسط بسبب الإصابة.