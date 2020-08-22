محامي زوج هالة صدقي: موكلي سيدفع نفقة أولاده بعد الحكم ضده بالحبس

قال المحامي صالح السقا، محامي زوج هالة صدقي، إن زوجها هاني سامي جهز أموال النفقة، وسيدفعها بعد الحكم عليه بالحبس.

وأوضح المحامي بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، أن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تدخل لحل الأزمة بين الثنائي، وتواصل معه لتهدئة الأمور، وكذلك وفاء الحكيم التي تدخلت هي الأخرى.

كانت الفنانة هالة صدقي، تصدرت تريند موقع جوجل والمواقع الاخبارية بسبب قضيتها مع زوجها سامي سامح، الذى شكك فى نسب أولاده منها، وذلك بعد سنوات طويلة من إنجابهما.