حظك اليوم الأحد 23-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة فيعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحنانًا ورقة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوشا وتجد أنك تميل للانعزال قليلا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تجد اليوم أنك بحاجة للوقت كي تتمكن من اتخاذ قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.