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حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:32 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يمتلك مواليد برج القوس قدرا كبيرا من الذكاء في التعامل في الحب والعلاقات الاجتماعية وتعاملاته مع المحيطين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر برغبة في اقتسام همومك مع من تثق بهم.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تعاني من ضغوط في حياتك الشخصية وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة مع المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

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