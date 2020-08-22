الكنيسة المصرية ترسل شحنة مساعدات للشعب اللبناني

أهدى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من خلال أسرة أبناء مارمرقس، شحنة إغاثة للشعب اللبناني، مساهمةً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في معالجة الآثار السلبية والأضرار التي خلَّفها الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إنَّ شحنة المساعدات أُرسلت عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط بلبنان، وحملت طائرات عسكرية مصرية الشحنة إلى مطار بيروت، وتضمنت الشحنة 12 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.