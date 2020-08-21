مساعدات مصر الطبية لـ23 دولة أفريقية.. "المحروسة" لا تتأخر عن أشقائها

لا تتوانى مصر في الوقوف بجانب اشقائها في أوقات الأزمات، وآخر الجهود المصرية المبذولة، حين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة عبر "الفيديو كونفرانس"، في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي ورؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية حول جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد مدبولي مواصلة مصر دعم الأطقم الطبية والمنظومة الصحية في القارة، والسعي لتوفير كل الاحتياجات من المستلزمات والمعدات الطبية، ودعم الدور المهم لمركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة فيروس كورونا، مشيراً في هذا السياق إلى تقديم مصر لمساعدات طبية عينية بشكل مباشر لعشر دول أفريقية شقيقة بقيمة تقارب 1,6 مليون دولار، كما أنه جارٍ تجهيز الشريحتين الثانية والثالثة من المساعدات التي تستهدف 23 دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز قيمتها 2,2 مليون دولار، وجارٍ الانتهاء من عملية شحنها لتلك الدول.

الدكتور هبة البشبيشي، الباحثة في الشؤون الأفريقية، قالت إن العلاقات المصرية الأفريقية شهد تطورا كبيرا منذ عام 2014، موضحة أن الرئيس السيسي اهتم بتحسين العلاقات مع الدول الأفريقية كما في السابق، هذه الدول امتداد استراتيجي لمصر.

وأضافت البشبيشي لـ"الوطن"، أن إرسال مصر مساعدات لـ23 دولة أفريقية يعد حادثا مهما في التاريخ، فلأول مرة تقرر دولة إرسال مساعدات لهذا الكم من الدول دفعة واحدة، بغرض مساندتهم في ظروف كورونا.

وتابعت الباحثة في الشؤون الأفريقية أن تلك المبادرة تحرك دبلوماسي نوعي، يساهم في توحيد الدول الأفريقية تحت مظلة واحدة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة ستأتي ثمارها قريبا في عمل الدول الأفريقية سويا لتحقيق مصلحة الإقليم.

بينما قال الدكتور عبدالخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تقف دائما بجانب جيرانها في وقت الأزمات، مضيفا أن الرئيس السيسي أوصى بإرسال هذه المساعدات للوقوف بجانب الدول الأفريقية في جائحة كورونا.

وأضاف عطا لـ"الوطن"، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تحرص دائما على الوقف بجانب الدول الأشقاء في وقت الأزمات، موضحا أن ذلك هو دور مصر الريادي في الإقليم.