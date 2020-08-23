حظك اليوم الأحد 23-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بأنهم يبحثون دائمًا عن النجاح، ويبذلون النفيس والغالي، لإيمانهم بأنّ الأمر يستحق التضحيات.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم أنت قادر على العطاء وتلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بلقاءات مثمرة مع الأحباب والأصحاب.. تؤثر فيهم أو تقنعهم وتغير اتجاههم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.