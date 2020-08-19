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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:32 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

تحب أنثى برج الجدي الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة وتجد نفسك ملهما وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة ويدفعك ذلك للتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ من الممكن اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب وقد تنصلح علاقتك به.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الهندي سلمان خان، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

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