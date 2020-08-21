الأوقاف تعلن انتهاء العمل بأذان النوازل والأمل حياة موضوع خطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف انتهاء العمل بأذان النوازل، وذلك بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، بعودة خطبة الجمعة بالضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف، وأهمها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة 28/ 8/ 2020، تحت عنوان: (الأمل حياة)، وينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، من مسجد محمد علي بالقاهرة بإذن الله تعالى.