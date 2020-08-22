عميد "تربية رياضية كفر الشيخ": الطالب أحمد عمر يفتقد شروط الالتحاق

كشف عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية رياضية بكفر الشيخ، عن افتقاد الطالب أحمد عمر، الطالب الذي تعرض للتنمر في جامعة كفر الشيخ أثناء إقدامه على اختبار قدرات للالتحاق بكلية التربية الرياضية، أحد شروط القبول، موضحًا أن اليوم كان آخر موعد لاختبارات القدرات وفقا لمواعيد تنسيق الجامعات.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه انتظر الطالب الذي تعرض للتنمر في مكتبه صباح اليوم السبت، كما طلب منه لكنه لم يأت بالفعل نظرا لظروف خاصة كما قال الطالب نفسه، موضحًا أنه شرف أن يكون الطالب أحمد عمر حلمه أن ينضم إلى كلية التربية الرياضية.

وأكد عميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، أن الكلية مُحكمة بمعايير اختيار الطالب ويتم تشكيل لجان لتنفيذ هذه المعايير على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية، ولجنة القوام داخل اختبارات كلية التربية الرياضية تقوم بالكشف على الطلاب لفحص جميع أجزاء قوام جسم الطالب حتى لا يكون هناك انحرافات في جسمه.

وأوضح أن ما يعيق انضمام الطالب أحمد عمر إلى الكلية هو أن لديه مشكلة في الفكين العلوي والسفلي فضلا عن الشفة الأرنبية، وهذه الإعاقة تؤثر على اللياقة التنفسية لدى الطالب وتؤدي إلى خطورة عليه.