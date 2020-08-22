حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم تتجاوز 23 مليون شخص

أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 23.06 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 798997 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وجرى تسجيل إصابات بالفيروس، في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة خمسة ملايين و640749 حالة إصابة و175397 حالة وفاة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني، مسجلة ثلاثة ملايين و532230 حالة إصابة و113358 حالة وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثالث، مسجلة 2 مليون و975701 حالة إصابة، و55794 حالة وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 946976 حالة إصابة و 16189 حالة وفاة.