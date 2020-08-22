11 حالة شفاء من كورونا بالمنيا واستقبال 8 مصابين جدد

كشفت مصادر طبية في المنيا عن تعافي 11 مصابا من فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، بعد تحول نتائج عينات تحاليلهم من الإيجابية للسلبية فيما استقبلت مستشفيات الاشتباه والعزل 8 مصابين جدد من مراكز بني مزار ومطاي والعدوه.

قال مسؤول بالصحة، إن حالات الوفاة بالفيروس تتراجع بشكل تدريجي، وأن هناك بعض المستشفيات المخصصة للاشتباه لم تستقبل حالات إصابة على مدار يومين متتاليين، منوها أن الفيروس أصبح ضعيفا بشكل ملحوظ، مقارنة بالأشهر الماضية، متوقعا الوصول إلى صفر إصابات والثبات عليه في شهر سبتمبر المقبل.

وواصلت المصالح الحكومية والخدمية في محافظة المنيا اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية منعا لانتشار العدوى خاصة بالأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين ومنها المراكز التكنولوجية التي تشهد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، إذ يتم منع دخول أي مواطن لايرتدي الكمامات الطبية.