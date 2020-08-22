مجدي الهواري عن تكريم مؤمن زكريا على المسرح: حبيب القلوب وده دور الفن

أشاد المخرج مجدي الهواري، بتكريم فريق عمل مسرحية "علاء الدين" بطولة النجم أحمد عز، للاعب مؤمن زكريا، بعد انتهاء العرض الخاص بالمسرحية على مسرح "كاريو شو"، والعمل على دعمه ومساندته في محنة مرضه التي يمر بها في الوقت الحالي.

وقال "الهواري"، خلال صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، إنه يشعر بتفاؤل كبير كون الكثيرين ما زال لديهم استعداد وتحمس في المشاركة والتفاعل في أي شيء به عمل إنساني، معبرًا عن استعجابه من رؤية البعض لهذا الأمر بأنه شيء جديد على الفن، مستطردًا: "لا خالص ! ياجماعة ده هو ده دور الفن.. لانه ببساطة هو الحياة، والحياة من غير الانسانية مش حياة ".

وأضاف المخرج: "يا ريت نتذكر إن رسالة الفن مش بسيطة وسهلة زي ما بعض الناس فاكرة، لا دي ضرورية ومهمة جدًا، لانها باختصار واجبة الحدوث، وبتحرك القلوب، وتسعد الناس وتقدرهم، والحمد لله أهو كان مبسوط امبارح، وسعيد بالعرض وتكريمه، يبقي كده جون لينا الحمد لله".

وتابع: " يعني بعد موقف امبارح اللي هو واجب علينا للنجم مؤمن زكريا لما اتحاد الكورة يقرر يعمل ممر شرفي له في مبارك القمة النهارده بعد اللي حصل امبارح !! كده احنا عملنا دورنا.. ده دور الفن ياجماعة بس اللي يفهم"، موجهًا تحيته للاعب مؤمن زكريا، "ده حبيب القلوب، والله ده أقل حاجة نقدره بيها.. قلوبنا معاه كانت بتتقطع امبارح عليه.. ربنا يشفيه ويرجعه تاني يمتع جمهوره وكلنا ندعيله".

واستطرد: " كل فرقة علاء الدين امبارح كانت بتعمل دورها في المجتمع برسالة حب من الفن المصري إلى الإنسانية.. اطمنت إننا لسه عايشين والله ياجماعة لما الناس قامت تصقف ربع ساعة عشان بتقدر مؤمن زكريا وقلوبها معاه، حاجة جميلة من جمهور واعي مثقف محب للفن ويقدر الاخر الفنان تحياتي له".

وواصل: "تحياتي لكل أعضاء فرقة علاء الدين اطمنت علي قلوبكم كل فرقة علاء الدين لما بكيتم اتقطعت قلوبنا.. الحمد لله علي نعمة الإحساس، شكرًا فرقة علاء الدين ربنا يجعل دايماً قيمة الإنسانية في قلوبكم وتكونوا دايمًا سفراء الفن المصري، وشكرًا للنجم أحمد زاهر حضوره والكلام الحلو اللي قاله عن العرض، تحية منا وحب واحترام وتقدير منا".