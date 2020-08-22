رئيس حي غرب المنصورة الجديد: 90% من مشاكلنا متعلقة بالنظافة

قال محمد عبد الباقي، رئيس حي غرب المنصورة الجديد، إن المنصورة كانت تسمى عروس الدلتا وحى غرب المنصورة هو المنطقة المركزية وعنوان لمحافظة الدقهلية ولكن ما آلت إليه الأوضاع بالحي بالآونة الأخيرة أفقدت الحي والمحافظة الكثير من مكانتهم الطبيعية، مؤكدا أن 90% من المشكلات التي يواجهها حي غرب متعلقة بمنظومة النظافة وعدم القدرة على التخطيط الصحيح.

جاء ذلك، خلال أول اجتماع لرئيس الحي الجديد حضرها كريمة صديق محمد حسن السعيد، عمرو عرفة، نواب رئيس حي غرب، ومديري إدارات "النظافة، والحدائق، والحملة الميكانيكية، والورشة الصناعية، والشئون الإدارية، والشئون المالية، للوقوف على طبيعة سير العمل بالحي، وآلية تقديم الخدمات للمواطنين، ومدى التفاعل مع الشكاوى .

وعبر عبد الباقي، خلال الاجتماع عن استيائه الشديد بأن يكون بنطاق حي غرب المنصورة مراكز طبية متكاملة، ويكون مستوى النظافة بمحيطها بهذا الشكل.

وأكد بأنه شرف لأى شخص العمل بكيان كحي غرب المنصورة ولابد ان يتم التغيير وبأسرع وقت، والعمل بروح الفريق الواحد للوصول للنتائج المرجوة.

واستعرض خلال الاجتماع قوام الحملة الميكانيكية من عمال ومعدات، ومناقشة آليات عمل منظومة النظافة خلال ورديات العمل الثلاثة بكافة القطاعات.

وقرر رئيس الحى تقسيم ورديات النظافة لورديتين بدلا من ثلاث، وتبدأ الأولي من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، ومن الثانية الخامسة مساء حتى الساعة الواحدة صباحا" وذلك لأحكام السيطرة على منظومة النظافة، ولعدم انهاك المعدات، وتكثيف العمل بكافة القطاعات خلال فترة العمل، وكلف رئيس الحى كريمة صديق، نائب رئيس الحى بمتابعة الأعمال بالحملة الميكانيكية.

وشدد على مسئولي قطاع النظافة بتكثيف حاويات النظافة بالأماكن الأكثر احتياجا بنطاق الحى، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأعمال ولا مجال للتكاسل او التقاعس في أداء الأعمال بالمرحلة القادمة.

ونبه على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وعدم تعطيل مصالحهم، مطالبا بضرورة الاهتمام بالمرافق الحيوية للمواطنين من إنارة وصرف صحى وطرق ومياه، مؤكدا بأنه سوف يكون متواجدا على مدار اليوم بالشارع ومعيار الحكم على الأداء سيكون من خلال الشارع.