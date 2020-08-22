أحمد موسى لرئيس الزمالك: مفيش حجج.. الجو زي الفل والكباري كتير

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الروح الرياضية مهمة في مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك، ضمن مباريات الدوري الممتاز، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم، متمنيا خروج مباراة قوية تليق بتاريخ الناديين.

ووضع الإعلامي منديلًا باللون الأحمر، على الجاكت الذي يرتديه، متمنيًا الفوز لفريق الأهلي الذي يشجعه.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه بعث برسالة لرئيس النادي الزمالك، قال فيها "رئيس الزمالك مازح معي وقالي اسألني عن الأتوبيس راح فين بعد الماتش وصل ولا لا؟، أنا قولتله النهاردة الجو زي الفل مفيش مطرة، الكباري موجودة، و5 دقائق يبقوا موجودين في الملعب".

وتابع: "احنا عاملين كباري كتير عشان محدش يتعطل في السكة، قولتله الأتوبيس اعمله صيانة من بدري عشان ميتعطلش زي المرة اللي فاتت، إن شاء الله الماتش يتلعب، واللي بقوله ده على سبيل الهزار".