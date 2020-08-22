بث مباشر.. تحرك أوتوبيس الزمالك لاستاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة

تُقدم "الوطن" بث مباشر لتحرك الأوتوبيس الذي يقل لاعبي نادي الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادًا لمباراة القمة أمام النادي الأهلي ضمن مباريات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الساعة التاسعة مساء اليوم.

ويرتدي الزمالك زيه التقليدي بصفته صاحب الملعب: قميص أبيض وسروال قصير أبيض وجوارب بيضاء، بينما يرتدي حارس الزمالك الزي الأصفر بالكامل، وعلى الجانب الآخر، يلعب الأهلي بقميصه التقليدي الأحمر، وسيغير سرواله القصير إلى اللون الأسود بدلا من الأبيض.

ويتربع النادي الأهلي على قمة ترتيب الدوري، برصيد 56 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي الزمالك الذي يحل بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز، ويملك كلاهما 39 نقطة، ليتفوق المارد الأحمر بفارق 17 نقطة.

ويملك الأهلي أقوى خط هجوم، حيث أحرز لاعبوه 52 هدفا، وتلقت شباكه خمسة أهداف فقط، ليؤكد أن دفاعه هو الأقوى بين كل فرق الدوري، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفا "ثالث أقوى هجوم بعد الأهلي وبيراميدز"، بينما اهتزت الشباك البيضاء في 14 مناسبة، ثاني أقوى الدفاعات بين فرق الدوري.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد الأهلي في التاسعة مساء اليوم، ويستضيفها استاد القاهرة، ويقود المباراة طاقم تحكيم كرواتي، بقيادة حكم الساحة إيڤان بيبك، وسيكون جوران پاتاكي مساعد أول، وإيڤيكا مودريتش مساعد ثان، ويتولى فران يوڤيتش مسئولية الحكم الرابع، على ان يكون حكم الفيديو جوران جابريلو، ويعاونه توميسلاڤ پيتروڤيتشكا حكم فيديو مساعد، بينما كلفت لجنة الحكام، جمال صدقي بتولي مهمة مراقب الحكام في المباراة.