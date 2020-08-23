أب وهب حياته لرعاية أبنائه: 2 منهم يعانيان من إعاقة ذهنية

قال سامح حسن عبدالحافظ، أب وهب حياته لرعاية أبنائه الـ4 من ذوى القدرات الخاصة، إنه ومنذ زواجه منذ 21 عاما رزقه الله بتوأم ولد وبنت يعانيان من إعاقات ذهنية لم يتم العلم بذلك إلا بعد تقدمهما بالعمر: "لقيت في مرة الأخ الكبير طاعن أخته طعن نافذ في القفص الصدري، والنوع ده من الإعاقات الذهنية بيحبوا الآلات الحادة ويهزروا بيها".

وأضاف "عبدالحافظ"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه قام بإجراء تحليل جينات وراثية وحينها لم يكن يعلم بأن جينات زوجته الوراثية بها تلك الأمراض: "اللي ربنا بيبعتله حاجة زي كده ده رزق ليا"، موضحا أنه ظل يسعى مع الأبناء للجوء لجلسات وزيارات للأطباء، وقام بإلحاقهم بمدارس حكومية للتربية الذهنية، ولم يجدوا تعليم "ولادي عندهم 21 سنة وميعرفوش اسمهم لحد دلوقتي وبقالهم في التعليم أكثر من 12 سنة".

وأكد أن زوجته قامت بالولادة في 30 يونيو 2013، وذلك بعدما أصرت زوجته على الإنجاب دون علمه: "لقيت حماتي بتقولي ولادك الصغيرين زي الكبار، وفي سنة 2016 توفيت والدة زوجتي"، مشيرا إلى أنه ترك عمله كـ"أمين شرطة" وانقطع عن العمل بعدما استشار عائلتها بضرورة مكوثها مع الأبناء لرعايتهم وتتفرغ لهم ولرعايتهم، وهو ما رفضته الزوجة: "قالت أنا مضيعش مستقبلي وأسيب حياتي اللي اشتغلتها واقعد في البيت، ولو عايز تقعد أقعد أنت".

وتابع: "أول ما قعدت كانت هي اللي بتصرف على البيت، وبعد مرور 3 أشهر قالت لابن عمها أنها قامت بوضع أموالها في جمعيات، وقالتله أنا في دماغي حاجة عايزة أعملها، وقالتلي أنت أنا مش هدفعلك الإيجار ولا الغاز ولا الميه لحد ما ياخدوا منك الشقة، وأنا ارتضيت أجلس مع أبنائي جبرا لأني بحبهم".

وفند: "أنا بعمل اللي هي مبتعملهوش، الأربعه بغيرلهم البامبرز لأنهم عندهم تبول لا أرادي، وبقوم الصبح أفطرهم وأجهزلهم أكلهم، وهي بتيجي زيارات وكل اللي بيجبها أنها خايفة اتجوز في الشقة أو أجيب حد يراعي العيال في الشقة، وحياتي كلها وعمري كله من 6 سنين حبس انفرادي في شبابيك حديد وباب حديد علشان ميعرفوش يخرجوا، علشان نسبة الإعاقة عندهم 90%".