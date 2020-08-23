المواصلات والمزارات.. كيف تقضي يوما مميزا في رأس البر؟

إذا كنت ممن لم يحالفهم الحظ في الذهاب للمصيف السنوي كما هو معتاد كل عام، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها علينا فيروس كورونا المستجد، والالتزام بغلق الشواطئ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة الفيروس، وتريد أن تختلس يومًا في إحدى المدن الساحلية للتخلص من أعباء العمل، تستعرض لك "الوطن" تفاصيل قضاء "داي يوز" مميز في رأس البر على النحو التالي:

مواصلات رأس البر

- يمكنك أن تستقل قطار من محطة رمسيس إلى دمياط بسعر 35 جنيهًا، ومنه ميكروباص إلى موقف رأس البر بجنيهن، ثم ميكروباص إلى رأس البر بـ4 جنيهات.

- يمكنك استقلال ميكروباص من موقف عبود إلى دمياط بسعر 55 جنيهًا، ومنه ميكروباص إلى موقف رأس البر بجنيهن، ثم ميكروباص إلى رأس البر بـ4 جنيهات.

المزارات وأماكن الخروج في رأس البر

منطقة اللسان

عبارة عن ممشى سياحي أقيم علي الساحل الشمالي الشرقي للمصيف، وهي مكان متميز لمحبي الخروج في أوقات الغروب وفي نزهات المساء لقضاء أسعد الأوقات.

وتضم منطقة اللسان بجانب الكورنيش أماكن واسعة للجلوس والتمتع بالهواء النقي وبمشهد المياه الصافية، وكذلك ضمت منطقة اللسان العديد من الكافيهات والمحال التجارية والسينما، فأصبح اللسان نزهة متكاملة بما يحويه من وسائل ترفيه ومشاهد رائعة وأماكن واسعة يلعب فيها الأطفال.

منطقة الجربى السياحي

أولى مناطق العلاج الطبيعي في مصر، نظرًا لأنها اشتهرت منذ القدم برمالها الجافة المحتوية على مادة الثوريوم المستخدمة في علاج أمراض الروماتيزم، كذلك توجد العديد من الكازينوهات المطلة على شاطئ النيل بمنطقة الجربى التي يأتي إليها عشاق السباحة النيلية والسباحة الهادئة.

شارع السوق

شارع بورسعيد يعرف بشارع السوق الرئيسي، وهو شارع كبير وبه ممشى يمتد بطول النيل من الجنوب وحتى الفنار شمالًا، ويمتلئ الشارع بالعديد من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات وملاهي للأطفال على جانبي الشارع، ويمكن استئجار حصان أو جمل وأخذ جولة صغيرة به هناك، وهناك سوق للطعام أيضًا به العديد من محال السمك الذي تشتهر به المدينة.

شارع النيل

يعد شارع النيل في رأس البر متنفسًا لاجتذاب رواد المصيف ابتداءً من الغروب وحتى الساعات الأولى من الصباح، حيث تتوافر به الفنادق والكازينوهات والمطاعم والمحلات التجارية السياحية التي تم تطويرها على أحدث النظم المعمارية والسياحية لتلائم ما تعرضه من المنتجات الدمياطية المتميزة، ويطل الشارع على النيل مباشرة بكورنيش متسع تم تطويره وتجميله وتزويده ببعض البرجولات والإنارة اللازمة والمداخل المتميزة.

ملاهي رأس البر

تضم رأس البر مدينة ملاهي للأطفال بها الكثير من الألعاب التي يستهويها الأطفال، وكذلك توجد مدينة ألعاب مائية يمكن قضاء يومًا بها بين العديد من الألعاب المائية الممتعة.

كورنيش البحر

يتيح التمتع بشاطئ البحر المتوسط، ويمتد بمحاذاة ساحل المدينة، وممشى ساحلى مزود بالعديد من الخدمات الشاطئية وعدد كبير من الكافتيريات والمطاعم.

خليج رأس البر

يعتمد موقع الخليج على هدوء الأمواج في هذا المكان وانحسارها، مما يساعد على الجلوس أمام الشاطئ بأمان والاستمتاع بجو البحر.

السوق الكبير

وهناك تجد العديد من المطاعم والمحلات لبيع المأكولات والأسماك والخضروات والفواكه ومحلات الفطير والبيتزا الشرقي التي تساعدك في الاستمتاع برحلتك.

عزبة البرج

وتقع عزبة البرج الجهة المقابلة لرأس البر يفصل بينهما مجرى نهر النيل وتنتهي بمنطقة اللسان عند التقاء البحر بالنهر، إذ يمكنك أن تستقل المعدية وتذهب إلى عزبة البرج لتجد أسطولًا ضخمًا لصيد الأسماك وجميع الأنواع البحرية والنهرية.