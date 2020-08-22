وزير التعليم العالي: نجري تجارب لأمصال كورونا على مجموعة من المتبرعين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل مع المركز القومي للبحوث والمراكز البحثية بالجامعات بشأن لقاحات فيروس كورونا، مشيرًا إلى الانتهاء من اختبار 4 أمصال على حيوانات التجارب.

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه جرى الدخول في المرحلة الأولى للتجارب السريرية، والتي تُعرف بالتجارب الأولى للتجارب الإكلينيكية على المرضى المتطوعين، وتكون على عدد قليل من المرضى، وتعقبها مرحلة التجربة على مئات المرضى، ثم مرحلة التجربة على آلاف المرضى.

وأشار إلى أن الشركات العالمية التي وصلت للتجارب الإكلينيكية وصلت لمرحلة تجربة اللقاحات على آلاف من المرضى، "احنا موجودين على الخريطة، ونبدأ التعامل مع الأمصال على مجموعة بسيطة من المتبرعين، عشان نقيس مدى فاعلية اللقاح من خلال إنتاج أجسام مناعية مضادة واستمراريتها عشان ده المحك الرئيسي".