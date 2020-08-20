صور.. حملة مكبرة بأسواق وشواطئ رأس البر وفض أحد الأفراح

شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي، حملة مكبرة جديدة ليلة أمس، بالاشتراك مع قوات شرطة المرافق على السوق العمومي وسوق السمك والمنطقة المحيطة به وكذا سوق 63، سوق 89، وشارع 101 وسوق 101 والشاطئ.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الإشغالات المخالفة والدراجات، بالإضافة لمتابعة التزام الكافيتريات بالإجراءات الاحترازية اللازمة ورفع الإشغالات المخالفة بها، وفض فرح بإحدى كافتيريات الشاطئ وإخلاء الكافيتريا وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.يأتي ذلك في إطار متابعات الوحدة اليومية وحملاتها المستمرة لمتابعة الانضباط في الشارع ورفع كافة المخالفات.