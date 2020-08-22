الأربعاء.. فيلم The Spiderwick بالثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما، الفيلم الأمريكي (The Spiderwick)، في السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل 26 أغسطس الجاري، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

يأتي ذلك ضمن خطة الأنشطة والفعاليات لشهر أغسطس، التي يقيمها المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، تحت إشراف الناقد السينمائي مجدي الشحري مدير عام مركز الثقافة السينمائية، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

الفيلم إنتاج 2008، ومدة عرضه 107 دقائق، بطولة "فريدى هايمور- ديفيد سترايثرن، سارة بولغر، مارتن شورت" إخراج مارك واترز، موسيقى جيمس هورنر".