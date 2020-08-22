"ساويرس": القيادات الفلسطينية "فشلة" سواء حركة حماس أو منظمة التحرير

تحدث رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وذكر أن الراحل محمد أنور السادات أول من أقدم على ذلك، وكسر هذا الحاجز، واستطاع استعادة الأراضي المصرية من إسرائيل بدون حرب، موضحًا أن القيادة الفلسطينية فاشلة، سواء حركة حماس أو منظمة التحرير.

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن القيادة الفلسطينية منذ 40 عامًا لم تستطع إنجاح أي مفاوضات أو آن يقدموا خدمات للشعب الفلسطيني: "كل اللي شاطرة فيه حماس إنها ترمي شوية صواريخ على مدنيين في إسرائيل وخلاص".

وأشار رجل الأعمال إلى أنه لا يجب على الشعب الفلسطيني الصمت على هذا الفشل، منتقدًا زيارات مسؤولين بفلسطين لتركيا، موضحًا أن الفلسطينيين مُصممون أن تكون لهم علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية، "كل شوية يسبولنا ناس تعدي من تحت الأنفاق وتفجر عندنا، ولما يقعوا في أي ورطة محدش بيطلعهم منها غير المصريين".

وأوضح أن تركيا عدوة لنا أساسًا في مصر، كونها تتدخل في شؤون ليبيا وتتدخل في شؤون مصر، كما أنها تحتضن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية: "الراجل رايح لهم طيب ماشي، مش كل شوية يقعد يعيط ويجلنا بقى، فيه تخبط لا حصر له".

واختتم حديثه بأن مصر عليها أن تقوي اقتصادها، وكذلك تقوية مؤسساتها، ودعم المؤسسات الديمقراطية، وتوسيع آفاق الحريات: "عشان محدش يقول علينا إننا دولة مش ديمقراطية".