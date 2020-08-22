"عقبة" عن تراجع إصابات كورونا في مصر: سببه إجراءات الحكومة الاستباقية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن السبب الرئيسي لتراجع أعداد مصابي فيروس كورونا هي الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة بالتزامن مع ظهور أول حالات إصابات خارجيًا.

وأضاف "عقبة"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الحكومة بكل وزارتها قامت بالتعاون والتنسيق مع بعضها البعض للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك بالتزامن مع التزام المواطنين بأساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية، موضحًا أن تلك الفترة شهدت إيقاف كل الفعاليات التي بها تجمعات.

وأكد أن إدارة أزمة كورونا في مصر كان بها سياسيون، ما عزز قدرة مصر لتكون مثل الصين في حصر أعداد الإصابة بها، وهو الأمر الذي اختلف عن الدول الأوروبية، لأن أدارة الأزمة هناك لم تكن على قدر المستوى، مشيرًا إلى أن "مناعة القطيع" التي كانت تتبعها بريطانيا في حربها ضد الفيروس تقضي بإصابة 60% من المواطنين، حتى لا يجد الفيروس أشخاص لإصابتهم، ومصر لم تتبع هذه السياسة.