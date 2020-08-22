أشرف عقبة: الموجة الثانية من كورونا تختلف من دولة لأخرى

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا تختلف من دولة لأخرى، موضحًا أن دولًا مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا مازالت حتى اللحظة تعاني من الموجة الأولي لعدم انحسار أعداد الإصابات.

وأضاف "عقبة"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه لن تكون هناك موجة ثانية في حال وجود إدارة سليمة، وكذلك عدم وجود تمحور في الفيروس، موضحًا أنه وأثناء إصابة المريض بفيروس كورونا تكون معاملات الأكسدة في ازدياد، وخلالها تحدث التهابات بالأوعية الدموية، ما يؤهل لحدوث الجلطات.

وأكد أن من يشعر بالوهن بعد التعافي عليه بزيارة الطبيب والمتابعة معه، خاصة بعدما لوحظ بمعاناة عدد من المتعافين من الإحساس بالوهن أو الضعف المزمن أو ضيق التنفس، أو الآلام المفصلية، كما وجد تليف في رئة البعض.