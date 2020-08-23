حكيم يشوق الجمهور لكليبه الجديد ببوستر: قريبا

شوّق المطرب حكيم عبر حسابه عالانستجرام الجمهور لكليبه الجديد "صحاب أونطة"، ونشر ـول بوستر للكليب "قريبا... أسد مصر حكيم"

انتهى المخرج حسام الحسيني، من تصوير كليب أغنية "صحاب أونطة"، للنجم الشعبي حكيم.

أغنية "صحاب أونطة"، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدي ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.