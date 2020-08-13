حكيم يدخل عالم المهرجانات الغنائية لتطويره ويطلق "صحاب أونطة"

قرر الفنان حكيم اقتحام عالم المهرجانات الغنائية وتطويرها بأسلوبه الغنائي، وربطها بالأغنيات الشعبية، مثلما طور من قبل الموسيقى الشعبية مع الرباعي حميد الشاعري وطارق مدكور وأشرف عبده ومحمد مصطفى، ووصل بها إلى العالمية.

وأعلن المطرب تجهيز أغنية هي أول تعاون له مع الموزع ديزل وتحمل اسم (صحاب أونطة)، من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، وسيرعى الأغنية تطبيق "نچمو" الغنائي.

تعاون حكيم خلال مسيرته مع أكبر صناع الموسيقي في العالم، منهم الموزع كوينسي جونز مكتشف مايكل چاكسون، ونارادا مايكل وستيڤي وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، وجوموز، وتوماس رمسيس، من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامي من إنجلترا.