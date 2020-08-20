حكيم يستعد لتصوير كليبه الجديد

أعلن المطرب الشعبي حكيم، عبر موقع التواصل "انستجرام"، استعداده لتصوير كليبه الجديد والذي يتعاون فيه مع موزع المهرجانات ديزل.

ونشر حكيم، صورة له أثناء سماعه الأغنية الجديدة وعلق قائلا "دلوقتي بسمع الأغنية الجديدة اللى هاتتصور قريب إن شاء الله يارب تعجبكم".

وأعلن حكيم منذ أيام تجهيز أغنية هي أول تعاون له مع الموزع ديزل، وتحمل اسم (صحاب أونطة)، من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، وسيرعى الأغنية تطبيق "نچمو" الغنائي.