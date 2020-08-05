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حكيم: "يا رب احفظ لبنان وشعبها.. الحقوا لبنان"

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محمود الرفاعى
09:39 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
حكيم

حكيم

عزى الفنان حكيم، الشعب اللبناني، في شهدائهم بعد حادث الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء ببيروت.

ونشر حكيم فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو يغني إلى لبنان، مصحوبا بفيديو للانفجار.

وكتب حكيم، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "تعازينا لكل شهداء لبنان، وتمنياتي بالشفاء العاجل لكل المصابين.. يا رب احفظ لبنان وشعبها.. الحقوا لبنان".

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