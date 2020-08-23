مختار نوح: نقابة الأطباء غير رشيدة في نعيها لـ عصام العريان

علق الكاتب والمفكر مختار نوح، على نعي نقابة الأطباء القيادي الإخواني عصام العريان، المتوفى داخل السجن، قائلا: "شوفت المسألة دي زي غنوة كيدينهم، دي نقابة مش رشيدة ومعلش يسامحوني أو يرفعوا عليا قضية، لكنها نقابة مش رشيدة، ومفيش اعتذار في الحاجات دي".

وأضاف "نوح" خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أنها لو كانت في سبيل تكريم كل الأطباء المتوفين، عندنا الدكتور مشالي مات وهو شخصية إقليمية، وعندي مجدي يعقوب بيعمل أعمال ومتعملهوش حتى كوز ورق باسمه، وفيه من الإخوان كثيرين جدا ماتوا ودكاترة، ومعلهمش حاجة، ومعتقدش إنهم عملوا حاجة لحد قبل كدة".

وتابع: "التحليل النفسي الصحيح لما حدث هو نوع من أنواع المكيدة، بيكيدوا الدولة، ولكنهم لا يعتزون بعصام العريان، لا تصدق أنهم معتزين بحد، هما دول كرموا مين من الأطباء قبل كدة عشان نقول إن دة عرف سائد أو عزاء واجب".