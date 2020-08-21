قطر الخيرية.. الدوحة دعمت الإخوان بفرنسا بـ28 مليون يورو "تبرعات"

رصد الفيلم الوثائقي "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا"، الذي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، شهادة عميل للمخابرات الفرنسية رفض ذكر اسمه، كانت لديه شكوك قوية حول تمويل "قطر الخيرية" لمسجد "النور" في فرنسا بطرق غير قانونية، حيث وافق على إجراء مقابلة مع منتجي الفيلم الوثائقي بشرط عدم الكشف عن شخصيته.

وشرح العميل، تفاصيل تمويل مسجد "النور"، فأوضح أنه في بداية عام 2017 كانت المبالغ الموجودة بالأساس كميزانية للمسجد في الثاني من فبراير 984 ألف يورو، وفي منتصف الشهر أصبح المبلغ مليونا و123 ألف يورو، ثم مليونا و139 في الثالث والعشرين من الشهر نفسه، قبل أن يُصبح الرقم مليونا و150 ألف يورو في أخر الشهر.

وأشار العميل، إلى أن مؤسسة "قطر الخيرية" قامت بتمويل المسجد بـ 5 ملايين يورو، وأضاف أنه لم يكن ملف مسجد النور مثيرا لاهتمام المسؤولين في أروقة الدولة رغم ضخامة التمويل، ولكن هذا الموقف تغير في 2017، بعد أن رفعنا لهم ما لدينا من معلومات، والآن الجميع بات قلقًا ومصابون بالذعر، وأصبح ملف التمويل الخاص بمركز النور موضع فحص وتحر من قبل السلطات الفرنسية.

وأظهرت التحقيقات أن نصف إجمالي الميزانية الخاصة بالمسجد والبالغة 28 مليون يورو، تم تحولها من "قطر الخيرية" ومن خلال صندوق للتبرعات تحت اسم "ياسريل"، ومنذ 2017 أصبح هذا الصندوق موضع صراع داخل أروقة الدولة، وظهر في النهاية أن مسجد "النور" مرتبط بجماعة الإخوان.