نجل الفنان محمد قشطة: تعرض لجلطة منذ 8 أشهر ويحتاج لعملية جراحية

قال هاني قشطة، نجل الفنان محمد قشطة، إن والده يعاني من الجلطة منذ 8 أشهر في نصفه الشمال، وخلال حركته سقط أرضا حتى كسر بمنطقة الفخذ الأيمن بالحوض، ومن ثم تم التوجه إلى مستشفى التأمين الصحي حتى تم إيداعه هناك.

وأضاف "قشطة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الطبيب المعالج له اشتبه بإصابته بفيروس كورونا، ويحتاج إلى إجراء مسحة بكورونا بداخل المستشفى، موضحا أن والده قد حارب في حرب أكتوبر 1973 وحرب الاستنزاف.

من جانبه، قال الدكتور أيمن خلاف، مدير مستشفى الهلال، إنه تم إجراء مسحة بدائية لكورونا للفنان محمد قشطة وجاءت نتيجة الفحص سلبية، وسيتم تحضيره للخضوع لعملية جراحية خلال فترة قريبة.

وأضاف "خلاف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر" والذي تقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الفنان بسن الـ75 عاما ويجب تخديره بشكل معين مع إعطائه عقارا لشفاء الصدر، ومن ثم سيتم إخضاعه للعملية الجراحية في أقرب وقت.