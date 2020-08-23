التعليم العالي: موقع التنسيق يعمل على مدار الساعة لتسجيل رغبات الطلبات

أكد السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بتسجيل رغبات المرحلة الأولى لطلاب شهادة الثانوية العامة 2020، يعمل 24 ساعة ولمدة 5 أيام منذ انطلاق المرحلة أمس.

وأوضح عطا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أي شكاوى بشأن تسجيل الرغبات.

وانطلقت أمس، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفاً و855 طالباً، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفاً و665 طالباً، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالباً، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفاً و685 طالبا.