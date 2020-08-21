التعليم العالي: فتح موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى تجريبيا

قال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى إغلاق باب التسجيل الإلكتروني أمس، إلى ما يقرب من 119 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق، لافتاً إلى أنه سيجري فتح باب التسجيل الإلكتروني للرغبات للمرحلة الأولي مساء اليوم الجمعة "تجريبياً"، على أن يبدأ العمل الفعلي بعد غد السبت.

وتنطلق، غد السبت، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفاً و855 طالباً، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفاً و665 طالباً، و327.5 درجة فأكثر للأدبى بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالباً، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفاً و685 طالباً.

ومن المقرر أن تبدأ معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، في استقبال الطلاب الراغبين لتسجيل الرغبات بدءاً من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ 3 عصراً، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للمحافظة على الجميع من الإصابة بكوفيد 19، كورونا المستجد.