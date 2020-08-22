التسجيل الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق سجل الآن

فتح التسجيل الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، التسجيل الإلكتروني للرغبات للمرحلة الأولى "تجريبيًا"، عبر الموقع الرسمي للتنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/application/، على أن يبدأ العمل الفعلي غدًا السبت.

وتنطلق، غدًا السبت، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفًا و855 طالبًا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفًا و665 طالبًا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبًا، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفًا و685 طالبًا.

ومن المقرر أن تبدأ معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، في استقبال الطلاب الراغبين لتسجيل الرغبات بدءًا من الساعة 9 صباحًا حتى الـ3 عصرًا، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للمحافظة على الجميع من الإصابة بكوفيد 19، كورونا المستجد.