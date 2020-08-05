كشف غموض مقتل خفير وسرقة مصنع بالعبور

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من كشف غموض واقعة العثور علي جثة خفير مقتول، وآخر به إصابات، وسرقة أحد المصانع بمنطقة العبور، حيث تبين أن وراء الواقعة عامل سابق بالمصنع وشقيقه وآخر قاموا بمهاجمة الخفيرين لسرقة المصنع.

وجري ضبط المتهمين والمسروقات والسيارة المستخدمة في الحادث، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة جثة الخفير القتيل، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وحبس المتهمين، وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، باكتشاف مالك مصنع بالمنطقة الصناعية بالعبور لجثة خفير خاص معين في حراسة المصنع من محافظة أسيوط، داخل غرفة بجوار البوابة الرئيسية للمصنع موثق اليدين والقدمين، وآخر من محافظة سوهاج مصاب بجرح في الرأس، إضافة إلى سرقة بعض محتويات المصنع ومتعلقات الخفيرين.

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وشارك فيه العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي، حيث توصلت جهود رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة كل من "حداد" له معلومات جنائية، وشقيقه من الأم، عامل، إضافة إلى سائق، وجميعهم من محافظة الشرقية، وتم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بان المتهم الأول سبق له العمل في المصنع ويعلم منافذه ومواعيد العمل به، وأنه عقد العزم علي سرقة معدات المصنع من داخله، وانهم هاجموا الخفيرين ولدى مقاومتهم قتلوا المجني عليه الأول وأصابوا الثاني وسرقوا المعدات وهربوا.

وبإرشاد المتهمين، تم التحفظ على المسروقات وأداة الجريمة، حيث مثلوا جريمتهم أمام أجهزة التحقيق.