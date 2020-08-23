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الكنيسة تفتح أبواب دير ميت دمسيس للزيارة خلال مولد مارجرجس

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مصطفى رحومة:
09:29 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
دير مارجرجس - أرشيفية

دير مارجرجس - أرشيفية

أعلن الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها والنائب البابوي والمشرف على دير مارجرجس بميت دمسيس للأقباط الأرثوذكس، استقبال الدير للزائرين طوال أيام الاحتفال بمولد مارجرجس حتى 29 أغسطس الحالي.

وأشار الأنبا مرقس، إلى أنّ مواعيد الزيارة يوميا من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقام مولد مارجرجس بميت دمسيس بمحافظة الدقهلية، في الفترة من 22 حتى 29 أغسطس من كل عام، ويعد مارجرجس من أشهر القديسين المسيحيين ويطلق عليه البطل الروماني وأمير الشهداء.

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