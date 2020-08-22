البابا: انتشار كورونا فرصة للالتفات لحياتنا بدلا من الدوران في الساقية

طالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط بالاهتمام بالخلوة الروحية، مشيرا إلى أن "الخلوة هي حركة تجديد داخلي وصولا إلى الانضباط الروحي والالتزام بالفضيلة في السلوك، وتأكيد الحب والنمو فيه، وذلك من خلال نظام روحي فيه المشورة من أب الاعتراف، والتدريب الروحي باستخدام الوسائط الروحية وعلى قمتها سر التوبة والاعتراف وسر التناول".

وأضاف البابا، في افتتاحية العدد الجديد من مجلة الكرازة، أن "حياتنا في هذا العالم أصبحت معقدة ومزدحمة، والمتطلبات الملحة في عصرنا تسرق منا الزمن"، مشيرا إلى أنه ربما أراد الله بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد حتى نأخذ فرصة لالتقاط الأنفاس والالتفات لحياتنا ووجودنا بدلا من الساقية التي ندور فيها ليلا ونهارا.

وشكر البابا، الله، بإعادة الفتح التدريجي لكل الكنائس والأديرة القبطية بعد إغلاقها أكثر من 4 أشهر، بسبب انتشار كورونا، الذي تسبب في تغير طبيعة الخدمة الكنسية وصار الاعتماد الأساسي على الخدمات الرقمية من خلال برامج عديدة، مشيرا إلى أنه صار الجميع بسبب الوباء في "خلوة" إجبارية ولوقت غير معلوم مداه.

ومجلة الكرازة هي مجلة نصف شهرية، تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتولى رئاسة تحريرها الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا.