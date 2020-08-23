مصرع مندوب مبيعات صعقا بالكهرباء أثناء محاولته صيانة مروحة بسوهاج

لقي مندوب مبيعات مصرعه صعقا بالتيار الكهربائي أثناء محاولته صيانة مروحة بمنزل بقرية الأحايوة غرب دائرة مركز العسيرات، تم نقل الجثة لمستشفى العسيرات المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمد عبدالله" 27 عاما مندوب مبيعات ويقيم بناحية الأحايوة غرب دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء صعق كهربائي.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والده "عبدالله.ح.ع" 58 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بإصلاح مروحة بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.