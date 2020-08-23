مستثمرو جنوب سيناء: تحليل كورونا للسياح سيؤتي ثماره على المستوى الطويل

كشف تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرو السياحة في جنوب سيناء، أن قرار الحكومة بعدم دخول أي سائح لمصر بداية من أول سبتمبر دون إجراء تحليل pcr بدولته، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا تسبب في حالة من الجدل بين العاملون بالقطاع السياحي ما بين مؤيد ومعارض.

وأضاف مكرم، لـ"الوطن"، أن القرار سيتسبب في حالة من اللخبطة والتراجع في الحجوزات، خلال الفترة القصيرة المقبلة، إلا أنه على المستوى الطويل سيحقق نتائج جيدة جدا بالنسبة للأمن الصحي للمقصد السياحي المصري.

وأوضح أن قرار الدولة بخصوص إجراء تحليل pcr للقادمين لمصر قرار صحيح 100% حيث يحافظ على حياة السياح والمواطنين المصريين في آن واحد، مشيرا إلى أن العديد من الدول السياحية بمنطقة الشرق الأوسط مثل لبنان والإمارات، وعدد من دول العالم اتخذت ذات الإجراء حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد مكرم وجود إقبال كبير من المواطنين المصريين على زيارة شرم الشيخ حاليا، بفضل قيام العديد من الفنادق بتقديم عروض سعرية جيدة لجذب الزوار، مشيرا إلى أن نسب الأشغال الفندقي حاليا في شرم الشيخ تتجاوز الـ 70% من النسبة المسموح بها للفنادق باستقبال الزوار والتي حددتها الدولة بـ 50%من السعة الاستيعابية القصوي للفندق.

وتوقع مكرم أن تعود الحركة السياحية الوافدة من العديد من الدول الأوربية خاصة ألمانيا وبريطانيا، خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا وبيلاروسيا حاليا جيدة جدا.

ومن جهتهم أعرب العديد من خبراء السياحة عن تخوفهم من أن يؤدي هذا القرار، رغم أهميته، إلى تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خصوصًا في الأيام الأولى للتطبيق في ظل ارتفاع قيمة اجراء تحليل كورونا في العديد من الدول المصدرة للسياح إلى مصر.

كما أنه يؤدي إلى رفع قيمة البرنامج السياحي في ظل أن غالبية السياح القادمين لمصر حاليا من ذوي الإنفاق المنخفض.