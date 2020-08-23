كريم سرور يعلن إصابته بكورونا: "الموجة التانية تصيب الجهاز الهضمي"

أعلن الفنان كريم سرور إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكتب سرور: كنت متردد جداً فى كتابة البوست دة، بس قولت لازم الناس تعرف عشان تاخد بالها، ولله الأمر من قبل ومن بعد، أعراض فيروس كورونا المستجد (الموجة التانية من الڤيروس) هو إصابة الجهاز الهضمي قبل التنفسي.

وأضاف: فيه أعراض أولية معروفة وشائعة زى تكسير شديد في الجسم وسخونية عالية جداً، وبتنزل فجأة بدون مبرر وفجأة تعلى تاني أوي، ضيق في التنفس برضه مش طول الوقت، خفقان في القلب وزيادة سرعة ضرباته بشكل يخوف جداً، فقدان الشهية وعدم الإحساس بالطعام.

وتابع: أما الأعراض المستجدة بالنسبة للمعروف للناس هو ألم شديد في البطن والمعدة والقولون، إسهال شديد وشوية وبيقلب بإمساك شديد، ألم المعدة بيمتد للجناب أول نص ساعة بالكتير ودة أظن بسبب مقاومة الجهاز المناعي للڤيروس لأنه ساعتها بتكون درجة حرارتي عالية جدا، شعور مستمر بالقئ بس مبيحصلش وأظن دي طبيعة جسمي".

وأكمل حديثه قائلاً: الأعراض غير مستقرة وبتيجي وتروح وتقل وتزيد والثابت فيها هو عدم القدرة على التنفس بشكل جيد (كأن فيه حاجة على صدرك) وآلام شديدة في البطن، دي الأعراض اللي عندي بقالها ١١ يوم، وأنا كنت فاكر إنها من القرحة المزمنة اللي عندي لحد ما حللت والتشخيص كان إصابتي بڤيروس كورونا المستجد.

وواصل: الأعراض كانت شديدة جداً ولا تحتمل في أول 4 أو 5 أيام، وبعدين بدأت تقل لكنها فجأة بتزيد جداً، بس أنا أحسن دلوقتى الحمدلله، اتمنوا لي الشفاء وأي حد خالطني في أخر 25 يوم يتأكد إنه تمام بس، آسف جداً أكيد مكنتش أعرف.

وكانت آخر أعمال الفنان كريم سرور مشاركته في مسلسلي "فرصة تانية" و"شاهد عيان"، اللذين عرضا في دراما رمضان الماضي.