جيهان العسال: مصر لن تستورد عقارا ضد كورونا إلا بعد تجربته في دولته

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك دولا كثيرة تعمل على إنتاج لقاح ضد الفيروس، ولكن وقبل استيراده لمصر سيتم تجربته ومعرفه أبعاده ومشاكله وحيثياته، وسيتم تجربته قبل التعميم.

وأضافت "العسال"، خلال تصريحاتها لبرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك سباقا كبيرا في إطار تصنيع اللقاح من روسيا والصين، وجميعهم أعلنوا كونهم في المراحل الأخيرة للتجارب الخاصة بتلك اللقاحات وفي انتظار النتائج، موضحة أن هناك فارقا بين قلة أعداد مصابي فيروس كورونا وانتهاء الفيروس، حيث أن انتهاء الفيروس مرتبط بالالتزام بالإجراءات الاحترازية: "أحنا شوفنا دول كتير بعد ما الأعداد قلت فيها رجعت تزيد وتدهورت الأمور فيها، ومش عايزين نوصل للمرحلة دي".

وأكدت أن تجارب العلاج ببلازما الدم ما زالت طور التجربة ولن يتم الإفصاح عن مدى جدوى تلك التجارب إلا بعد وجود نتائج علمية في ذلك الشأن، ولا يتم الاهتمام بتجارب مستشفي أو مركز واحد، والجميع في انتظار النتائج النهائية خلال الأسبوع المقبل.