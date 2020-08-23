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محمود مسلم

فض سرادق عزاء وحفل زفاف لمخالفة إجراءات كورونا بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
12:35 م | الأحد 23 أغسطس 2020
سرادق عزاء

سرادق عزاء

فضت الدكتورة سحر لطفي، رئيس مركز ومدينة ههيا بالشرقية، سرادق عزاء مقامًا بقرية العلاقمة لمخالفته الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما فض محمد محمود، رئيس حي أول الزقازيق، حفل زفاف مقام بالمخالفة بنادي الربيع بمدينة الزقازيق، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الحملات التفتيشية لرصد أي محاولات لإقامة سرادقات الأفراح أو العزاء بالشوارع، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

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