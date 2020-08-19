رئيس التحرير

محمود مسلم

موعد مباراة بايرن ميونيخ وليون في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب:

الوطن
01:03 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
مباراة بايرن ميونيخ وليون

مباراة بايرن ميونيخ وليون

يستعد فريق بايرن ميونيخ لمواجهة ليون، اليوم الأربعاء 19 أغسطس، في ثاني مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وليون

وتقام مباراة بايرن ميونيخ وليون على  ملعب "خوسيه الفالادي"، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورتس"، بتعليق عصام الشوالي.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وليون

وتنطلق مباراة بايرن ميونيخ وليون في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

وسبق أن التقى الفريقان في ثماني مباريات من قبل في مختلف المنافسات والبطولات، فاز بايرن ميونيخ في أربع منها، بينما فاز ليون في لقاءين، وتعادل الفريقان في لقاءين.

اقرأ المزيد:

جماهير برشلونة تختار تشافي لخلافة سيتين بعد فضيحة بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ يذل برشلونة بـ 8 أهداف.. ويطيح به من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

إصابة لاعب برشلونة بفيروس كورونا قبل لقاء بايرن ميونيخ

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد فرايبورج والقنوات الناقلة

حكاية مباراة.. بايرن ميونيخ يقتنص آخر ألقابه في دوري أبطال أوروبا