موعد مباراة بايرن ميونيخ وليون في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد فريق بايرن ميونيخ لمواجهة ليون، اليوم الأربعاء 19 أغسطس، في ثاني مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وليون

وتقام مباراة بايرن ميونيخ وليون على ملعب "خوسيه الفالادي"، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورتس"، بتعليق عصام الشوالي.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وليون

وتنطلق مباراة بايرن ميونيخ وليون في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

وسبق أن التقى الفريقان في ثماني مباريات من قبل في مختلف المنافسات والبطولات، فاز بايرن ميونيخ في أربع منها، بينما فاز ليون في لقاءين، وتعادل الفريقان في لقاءين.