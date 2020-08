"فلويد جديد".. الشرطة الأمريكية تقتل مواطنا من أصول أفريقية (فيديو)

قتلت الشرطة الأمريكية بالرصاص مواطنا من ذوي البشرة السوداء في حادث جديد أثار ضجة واتهامات واسعة لقوات الأمن بالتعسف تجاه الأمريكيين من أصول أفريقية.

وقالت الشرطة إن القتيل مواطن يدعى ترايفورد بيليرين يبلغ من العمر 31 عاما، مشيرة إلى أن الحادث وقع في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا ليلة الجمعة إلى السبت خلال محاولة القبض عليه وفقا لقناة "روسيا اليوم".

بدورها، قالت الشرطة إن فريقا من عناصرها وصل مساء الجمعة إلى متجر صغير في المدينة بعد استدعائه إلى المكان بسبب "اضطرابات شملت شخصا مسلحا بسكين".

وأضاف البيان أن رجال الشرطة عثروا على بيليرين في موقف سيارات تابع للمتجر وحاولوا احتجازه لكنه سعى للفرار، ولاحقوه واستخدموا صعاقات "لكنها كانت غير فعالة"، وأطلق النار على الرجل خلال محاولته الدخول إلى المتجر، ونقل لاحقا إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

Trayford Pellerin was gunned down by Lafayette Police Department. In the video, several officers approach Pellerin before he is shot several times.#trayfordpellerin #laffayette #laffayettepolicedept #lpd #trayford #justicefortrayford #Louisiana #unitedwewoke #untilfreedom pic.twitter.com/zeV3PRmqx2