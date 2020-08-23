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محمود مسلم

قرارات وزارية باعتبار 4 مشروعات ضمن أعمال المنفعة العامة

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الوطن
10:40 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
مدبولى

مدبولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 4 قرارت وزارية حملت أرقام 1497، و1499، و1500، و1501 لسنة 2020، باعتبار عدة مشروعات قومية جار تنفيذها ضمن أعمال المنفعة العامة.

وشملت القرارات كل من: مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بحوض الوساية بناحية المنصورية، بإمبابة، ضمن أعمال المنفعة العامة، واستكمال مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة شارع محمد أنور السادات "ترسا" سابقا بالجيزة من أعمال المنفعة العامة.

كما شملت القرارات، مشروع تطوير طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي حتى ميدان الرماية، وتطوير محور المنصورية بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، ومشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار بمنشأة القناطر ضمن أعمال المنفعة العامة، ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

 

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