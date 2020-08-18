مجلس الوزراء يتكفل بجراحة استئصال ورم من "محمود": عاوده للمرة الثالثة

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، لاستغاثة الشاب "محمود.ر"، الذي يعاني من ورم بارز بمنطقة أعلى الرأس، وعودة هذا الورم بعد عمليتين جراحيتين لاستئصاله، وفي المرة الثالثة ظهر الورم خلال جلسات العلاج الإشعاعي، ويطلب علاجه من هذا الورم على نفقة الدولة.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتأكيداً على حرص لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء على التعامل الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين التى تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّ الاستغاثة الخاصة بالمواطن "محمود"، تمّ تناقلها عبر عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركها أحد البرامج التليفزيونية المسائية، مضيفاً أنَّه تمّ التواصل مع البرامج على الهواء مباشرة، موضحاً خلال مداخلته أنَّ الحالة تحتاج إلى تشخيص أكثر دقة لتحديد خطة العلاج المناسبة، وأنَّه سيتمّ عرضها على لجنة مكونة من أبرز الأطباء في هذا التخصص لضمان التشخيص الدقيق للحالة، وتحديد خطة العلاج المناسبة، مؤكّداً تحمل تكاليف العلاج اللازم على نفقة الدولة.

وتواصل أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية مع الدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام، والذي أبدى ترحيبه باستقبال الحالة بمكتبه صباح اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020، وذلك لإجراء جميع الفحوصات والاشعة اللازمة لتشخيص الحالة وبدء خطة العلاج المناسبة على نفقة الدولة.

وأكّدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها الوضع الصحي للشاب محمود عن قرب، مشددة على استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة التي يتمّ نشرها سواء في وسائل الإعلام المختلفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة التعامل معها.