رئيس لجنة الطاقة يطالب بصرف دعم الصناعة والتصدير نقدا

طالب الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال الحكومة بضرورة تقديم كل أوجه الدعم للصناعة والإنتاج المحلي والتصدير ودعم تنافسية المنتج المصري عالميا بعيدا عن تخفيض أسعار سلع بعينها كالغاز والسولار لتحقيق الهدف الرئيسي وصرف الدعم لمستحقيه.

وأكد سعد الدين بأن تخفيض تكلفة الطاقة أو أية سلعة أخرى للمصانع قد يعرض بعض الهيئات الاقتصادية لتحقيق خسائر تحول دون استدامة تلك الهيئات في تقديم خدماتها بكفاءة، مشيرا بضرورة توحيد كل أسعار الطاقة للمصانع وتوجيه فروق أسعار تلك السلع في شكل دعم نقدي للمصانع التي تحقق الهدف في التصدير للخارج وزيادة الإنتاج المحلي.

من ناحية أخرى قال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات بأن هناك صناعات كثيفة استخدام الغاز الطبيعي يجب أن تساندها الدولة في دعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية ومنحها الدعم الكامل في صور نقديه عند التصدير وتحقيق الأهداف المرجوة منها لخدمة الصناعة الوطنية، بحيث تتحمل الدولة الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع وحتى يمكن محاسبة الإدارة في الوحدات الاقتصادية على النجاح أو الفشل بعيدا عن شماعة التدخل في سعر البيع من الحكومة وعدم وجود مجال للتربح من التخفيض في الأسعار لا يمكن متابعته من الجهات الرقابية وكذلك تكلفة الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن هناك مخاوف عدم استخدامه في الغرض المخصص لذلك وبيعه بأسعار مرتفعة لمصانع أخرى، علاوة على خلق أسواق موازية للغاز الطبيعي نتيجة وجود أكثر من سعر له بالسوق المحلية.

وأشاد سعد الدين بالتوجه الذي تقوم به القيادة السياسية في رفع كفاءة كل الجهات الاقتصادية للدولة وتحويلها من خاسرة إلى هيئات تعمل بكفاءة عالية في تقديم خدماتها مثل ما تقوم به الدولة في هئيات السكك الحديدة ومترو الأنفاق في رفع أسعار التذاكر للجميع وتوجيه الدعم في قيمة التذاكر للمستحقين في شكل اشتراكات للطلاب وأصحاب المعاشات وغيرهما.