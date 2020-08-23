تكثيف أعمال تعقيم المساجد بالأقصر استعدادا لعودة صلاة الجمعة

أعلن سيد محمدعبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، تكثيف أعمال التعقيم والتطهير في المساجد اعتبارًا من غدًا الإثنين وحتى الخميس المقبل، استعدادا لإقامة أول صلاة جمعة بعد فترة توقف نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "عبد الدايم" أنه سيجري شن حملة نظافة وتعقيم وتطهير للإدارات التابعة للمديرية كل في نطاق اختصاصه الجغرافي، مع المتابعة الشخصية من قبل مديري الإدارات.

وكانت لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، أعلنت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف، ابتداء من يوم الجمعة المقبلة.