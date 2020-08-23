تكثيف أعمال تعقيم المساجد بالأقصر استعدادا لعودة صلاة الجمعة
11:46 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري- أرشيفية
أعلن سيد محمدعبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، تكثيف أعمال التعقيم والتطهير في المساجد اعتبارًا من غدًا الإثنين وحتى الخميس المقبل، استعدادا لإقامة أول صلاة جمعة بعد فترة توقف نتيجة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف "عبد الدايم" أنه سيجري شن حملة نظافة وتعقيم وتطهير للإدارات التابعة للمديرية كل في نطاق اختصاصه الجغرافي، مع المتابعة الشخصية من قبل مديري الإدارات.
وكانت لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، أعلنت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف، ابتداء من يوم الجمعة المقبلة.