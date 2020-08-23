بلاغ يتهم الهارب أيمن نور بالتخابر مع جهاز المخابرات التركي

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 31347 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب أيمن نور بالتحريض على مؤسسات الدولة المصرية والتخابر مع أجهزة مخابراتية معادية لمصر للإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي.

وقال محمود في بلاغه المقدم للنائب العام، إن الهارب أيمن نور والذي يقيم في تركيا بصفة دائمة ومالك قناتي الشرق ومكملين الداعمتين للإرهاب الموجه ضد مصر، وذلك بأوامر مباشرة منه يتخابر مع جهاز المخابرات التركي ويتلقى تعليمات مباشرة من ذلك الجهاز المعادي لمصر لنشر أخبار كاذبة عبر القناتين المذكورتين والتحريض على الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.

وتابع محمود في بلاغه أن العميل الهارب أيمن نور يعد من أخطر العملاء لجهات وأجهزة مخابراتية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها بصفة دورية ومنتظمة، وأن العميل الهارب معروف بعدائه الشديد لمؤسسات الدولة ويعقد مؤتمرات تحريضية ضد مصر وتبثها القنوات الموالية الداعمة للإرهاب لنشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن العميل الهارب والذي ارتضى أن يكون خائنا لوطنه يحرض من خلال قنواته الإرهابية على نشر الإرهاب والتحريض ضد الجيش المصري والشرطة لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم ، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب أيمن نور لارتكابه جريمة العمالة لجهات أجنبية خارجية معادية للدولة المصرية وتلقى تمويلات مشبوهه، ووضع اسم الهارب أيمن نور على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.